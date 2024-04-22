Кутин Василий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1836
Дата смертиМежду 1909 и 1910
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1836
Отец: Василий
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1906 год. Указано, что Василию на тот момент было 70 лет.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутин Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Кутина Александра Филипповна
Смерть
Между 1909 и 1910