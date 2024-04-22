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Кутин Василий Васильевич

Место рождения

Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Вычислено 1836

Дата смерти

Между 1909 и 1910

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1836

Отец: Василий

Мать: не указана

Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1906 год. Указано, что Василию на тот момент было 70 лет.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутин Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Кутина Александра Филипповна

Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Между 1909 и 1910
Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
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