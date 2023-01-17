Поливанова Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поливанова Мария Семеновна

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Место рождения

д. Нарышкино, Алексинский район, Тульская губерния

Дата рождения

24.10.1922

Дата смерти

14.08.1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
24.10.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Нарышкино, Алексинский район, Тульская губерния
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
14.08.1942
д. Сутоки, Парфинский район, Новгородская область
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