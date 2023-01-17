Поливанова Мария Семеновна
Место рожденияд. Нарышкино, Алексинский район, Тульская губерния
Дата рождения24.10.1922
Дата смерти14.08.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Нарышкино, Алексинский район, Тульская губерния
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
14.08.1942
д. Сутоки, Парфинский район, Новгородская область