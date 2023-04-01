Тебеньков Сергей Константинов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 9-10 марта 1911г Алексий Родители: Сокольского села крестьянин Терентий Иаковлев Федяков и законная его жена Серафима Василиева, оба православные Восприемники: Сокольского села крестьянски... Показать все
Смерть
Неизвестно