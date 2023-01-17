Гавриков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриков Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Гавриков Григорий

Мать: Гаврикова Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гавриков Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гавриков Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гавриков Александра

Смерть
Неизвестно
Суворов, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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