Гавриков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Гавриков Григорий
Мать: Гаврикова Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гавриков Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гавриков Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гавриков Александра
Смерть
Неизвестно
Суворов, Суворовский муниципальный район, Тульская область