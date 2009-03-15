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Соломахин Тарас Станиславович
Соломахин Тарас Станиславович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.03.2009
Пол
Мужской
Отец
Соломахин Станислав Юрьевич
1983 г.р.
Мать
Левочко Оксана Алексеевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.2009
Отец:
Соломахин Станислав Юрьевич
Мать:
Левочко Оксана Алексеевна
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