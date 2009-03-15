Соломахин Тарас Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломахин Тарас Станиславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.2009

Отец: Соломахин Станислав Юрьевич

Мать: Левочко Оксана Алексеевна

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