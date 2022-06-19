Бобкова (Костромина) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобкова (Костромина) Анна Сергеевна

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Место рождения

Раков, Яранский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

19.09.1929

Дата смерти

19.06.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1929

Отец: Костромин Сергей Васильевич

Мать: Костромина Марфа Ивановна

Раков, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1969

Дочь: Бобкова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Бобков Алексей Филлипович

Лесной, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобков Алексей Филлипович

Смерть
19.06.2022
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
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