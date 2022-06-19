Бобкова (Костромина) Анна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения19.09.1929
Дата смерти19.06.2022
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1929
Рождение ребёнка
17.03.1969
Дочь: Бобкова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Бобков Алексей Филлипович
Лесной, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.06.2022
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край