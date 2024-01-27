Тихонова Антонина Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова Антонина Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Могильченко Михаил

Рождение ребёнка
04.09.1949

Дочь: Маркова Валентина Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.10.1956

Дочь: Могильченко Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Могильченко Михаил

Смерть
Неизвестно

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