Тихонова Антонина Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Могильченко Михаил
Рождение ребёнка
04.09.1949
Дочь: Маркова Валентина Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.10.1956
Дочь: Могильченко Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Могильченко Михаил
Смерть
Неизвестно