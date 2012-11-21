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Иванина Мария Сергеевна
Иванина Мария Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.11.2012
Пол
Женский
Отец
Иванин Сергей Валерьевич
1971 г.р.
Мать
Прокопец Надежда Леонидовна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.2012
Отец:
Иванин Сергей Валерьевич
Мать:
Прокопец Надежда Леонидовна
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