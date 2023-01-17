Желуткова Марина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1678
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1678
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1704
Дочь: Авдотья Исаковна
Отец ребёнка: Желутков Исак Артемьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1706
Сын: Желутков Григорий Исакович
Отец ребёнка: Желутков Исак Артемьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно