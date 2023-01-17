Желуткова Марина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желуткова Марина Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1678

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

С 1672 по 1675 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1678

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1704

Дочь: Авдотья Исаковна

Отец ребёнка: Желутков Исак Артемьевич

Троицкое, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1706

Сын: Желутков Григорий Исакович

Отец ребёнка: Желутков Исак Артемьевич

Троицкое, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Желутков Исак Артемьевич

Место жительства
Неизвестно
Троицкое, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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