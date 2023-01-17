Чернышова Домна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернышова Домна Яковлевна

Чернышова Домна Яковлевна

avatar

Место рождения

Рыбушка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

04.01.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбушка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
22.01.1895 ст.

Муж: Коротков Захар Сергеевич

Рыбушка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1898 ст.

Дочь: Короткова Параскева Захаровна

Отец ребёнка: Коротков Захар Сергеевич

Рыбушка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Короткова Агафья Захаровна

Отец ребёнка: Коротков Захар Сергеевич

Рыбушка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close