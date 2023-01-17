Чернышова Домна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения04.01.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1895 ст.
Рождение ребёнка
1898 ст.
Дочь: Короткова Параскева Захаровна
Отец ребёнка: Коротков Захар Сергеевич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Короткова Агафья Захаровна
Отец ребёнка: Коротков Захар Сергеевич
Смерть
Неизвестно