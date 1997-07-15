Гаак Елизавета Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1939
Дата смерти15.07.1997
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1939
Отец: Гаак Андрей
Мать: Гаак (Гергер) Екатерина
Рождение ребёнка
08.01.?
Дочь: Васюткевич (Гаак) Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.03.1963
Дочь: Гейт (Гаак) Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.02.1964
Дочь: Мироненко (Гаак) Нелли Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.05.1965
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.09.1968
Дочь: Козлова (Гаак) Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
15.07.1997