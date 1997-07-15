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Гаак Елизавета Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1939

Дата смерти

15.07.1997

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1939

Отец: Гаак Андрей

Мать: Гаак (Гергер) Екатерина

Рождение ребёнка
08.01.?

Дочь: Васюткевич (Гаак) Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.03.1963

Дочь: Гейт (Гаак) Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.02.1964

Дочь: Мироненко (Гаак) Нелли Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.05.1965

Сын: Гаак Сергей Викторович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.09.1968

Дочь: Козлова (Гаак) Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
15.07.1997

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