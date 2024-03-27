Бибигайша
Место рожденияКармыш (Янгильдино), Чебоксарского уезда Казанской Губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Кармыш (Янгильдино), Чебоксарского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Моршида Закир Кызы
Отец ребёнка: Фаизов Закир Нигматзян Улы Умер В 36 Лет
Рождение ребёнка
25.06.1924
Дочь: Зайтуна Закировна
Отец ребёнка: Фаизов Закир Нигматзян Улы Умер В 36 Лет
д.Альменево, Козловского р-на ЧАССР
Рождение ребёнка
1928
Сын: Гумар Закир Улы
Отец ребёнка: Фаизов Закир Нигматзян Улы Умер В 36 Лет
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Амина Закир Кызы
Отец ребёнка: Фаизов Закир Нигматзян Улы Умер В 36 Лет
Смерть
Неизвестно