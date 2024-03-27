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Бибигайша

Место рождения

Кармыш (Янгильдино), Чебоксарского уезда Казанской Губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кармыш (Янгильдино), Чебоксарского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Моршида Закир Кызы

Отец ребёнка: Фаизов Закир Нигматзян Улы Умер В 36 Лет

Рождение ребёнка
25.06.1924

Дочь: Зайтуна Закировна

Отец ребёнка: Фаизов Закир Нигматзян Улы Умер В 36 Лет

д.Альменево, Козловского р-на ЧАССР
Рождение ребёнка
1928

Сын: Гумар Закир Улы

Отец ребёнка: Фаизов Закир Нигматзян Улы Умер В 36 Лет

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Амина Закир Кызы

Отец ребёнка: Фаизов Закир Нигматзян Улы Умер В 36 Лет

Смерть
Неизвестно
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