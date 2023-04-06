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Плотникова (Заречнева) Александра Кирилловна
Плотникова (Заречнева) Александра Кирилловна
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Место рождения
Дмитро-Титово
, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край
Дата рождения
25.08.1947
Пол
Женский
Отец
Заречнев Кирилл Васильевич
1920 г.р.
Мать
Заречнева Елена Васильевна
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1947
Отец:
Заречнев Кирилл Васильевич
Мать:
Заречнева Елена Васильевна
Дмитро-Титово
, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край
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