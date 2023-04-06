Плотникова (Заречнева) Александра Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлотникова (Заречнева) Александра Кирилловна

Плотникова (Заречнева) Александра Кирилловна

avatar

Место рождения

Дмитро-Титово, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

25.08.1947

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1947

Отец: Заречнев Кирилл Васильевич

Мать: Заречнева Елена Васильевна

Дмитро-Титово, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close