Сурина (Аристова Жукова) Серафима Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурина (Аристова Жукова) Серафима Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Аристов Пётр Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
15.04.1884 ст.

Муж: Жуков Николай Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Жених: Потомственный Почетный гражданин, Московской 2 гильдии купец Николай Алексеевич Жуков, православный, первым браком. 23 года. Невеста: Московская 2 гильдии купеческая дочь, девица Серафина Петро... Показать все
Рождение ребёнка
13.03.1885 ст.

Дочь: Жукова Софья Николаевна

Отец ребёнка: Жуков Николай Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.02.1889 ст.

Дочь: Жукова Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Жуков Николай Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.09.1891 ст.

Сын: Жуков Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Жуков Николай Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Развод
28.02.1900 ст.

Муж: Жуков Николай Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
- свидетельство Московской Духовной Консистории за № 1477 из которого видно, что брак её с Николаем Алексеевичем Жуковым расторгнут... Книга записи купцов личных и потомственных почетных граждан и чл... Показать все
Бракосочетание
30.07.1900 ст.

Муж: Сурин Владимир Николаевич

Ховрино, Мытищи, Московская область
Церковь Знамения Б.М. Жених: уволенный въ запас армии из вольно - определяющихся, сын Статского Советника, Коллежский Регистратор Владимир Николаевич Сурин; Православного вероисповедания первым брако... Показать все
Рождение ребёнка
25.05.1910 ст.

Дочь: Сурина Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Сурин Владимир Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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