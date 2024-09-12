Сурина (Аристова Жукова) Серафима Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: Аристов Пётр Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
15.04.1884 ст.
Жених: Потомственный Почетный гражданин, Московской 2 гильдии купец Николай Алексеевич Жуков, православный, первым браком. 23 года. Невеста: Московская 2 гильдии купеческая дочь, девица Серафина Петро... Показать все
Рождение ребёнка
13.03.1885 ст.
Дочь: Жукова Софья Николаевна
Отец ребёнка: Жуков Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
10.02.1889 ст.
Дочь: Жукова Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Жуков Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
18.09.1891 ст.
Отец ребёнка: Жуков Николай Алексеевич
Развод
28.02.1900 ст.
- свидетельство Московской Духовной Консистории за № 1477 из которого видно, что брак её с Николаем Алексеевичем Жуковым расторгнут... Книга записи купцов личных и потомственных почетных граждан и чл... Показать все
Бракосочетание
30.07.1900 ст.
Ховрино, Мытищи, Московская область
Церковь Знамения Б.М. Жених: уволенный въ запас армии из вольно - определяющихся, сын Статского Советника, Коллежский Регистратор Владимир Николаевич Сурин; Православного вероисповедания первым брако... Показать все
Рождение ребёнка
25.05.1910 ст.
Дочь: Сурина Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Сурин Владимир Николаевич
Смерть
Неизвестно