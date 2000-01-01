Гаврилов Иван Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилов Иван Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гаврилов Захар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Гаврилов Аполлон Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилов Трофим Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврилова Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилов Роман Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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