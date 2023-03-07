Бакулин Ларион (Ларка) Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1615
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бакулин Степан (Поздейко) Данилов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1615