Трухнина (Салтаусова) ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трухнина (Салтаусова) ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1957

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1923 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1957

Отец: Салтаусов НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Мать: Салтаусова МАРИЯ МИТРОФАНОВНА

Рождение ребёнка
27.02.1982

Дочь: Трухнина МАРИЯ СЕРГЕЕВНА

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.08.1989

Сын: Трухнин МАТВЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
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