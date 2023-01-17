Трухнина (Салтаусова) ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1957
Рождение ребёнка
27.02.1982
Дочь: Трухнина МАРИЯ СЕРГЕЕВНА
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.08.1989
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область