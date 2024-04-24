Латышев Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛатышев Иван Васильевич

Латышев Иван Васильевич

Место рождения

Теребиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

19.06.1904 ст.

Дата смерти

08.07.1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1904 ст.

Отец: Латышев Василий Афанасьевич

Мать: Пантелеева (Зелянина, Латышева) Ирина Михайловна

Теребиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Иоанн рожден 19 июня 1904 г., крещен 19, запись 16. ... деревни Теребихской крестьянин Василий Афанасьев Латышев и законная жена его Ирина Михайлова оба православные Восприемники крестьянский сын Гр... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Теребиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
08.07.1905 ст.
Теребиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: от родимца | Умер 8 июля 1905 г., погребен 10, запись 16. ...деревни Теребихской крестьянской вдовы Ирины Михайловны Латышевой сын младенец Иоанн Васильевич от родимца, 1 год ГААО ... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.