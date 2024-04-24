Латышев Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения19.06.1904 ст.
Дата смерти08.07.1905 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1904 ст.
Иоанн рожден 19 июня 1904 г., крещен 19, запись 16. ... деревни Теребихской крестьянин Василий Афанасьев Латышев и законная жена его Ирина Михайлова оба православные Восприемники крестьянский сын Гр... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.07.1905 ст.
Причина смерти: от родимца | Умер 8 июля 1905 г., погребен 10, запись 16. ...деревни Теребихской крестьянской вдовы Ирины Михайловны Латышевой сын младенец Иоанн Васильевич от родимца, 1 год ГААО ... Показать все