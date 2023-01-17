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Осипова Марина Юрьевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1965

Пол

Женский

Отец

1937 г.р.

Мать

1947 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965

Отец: Осипов Юрий

Мать: Осипова Валентина Алексеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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