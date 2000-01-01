Петров Владимир Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1958
Сын: Петров Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Петрова Светлана Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Непомнящих Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Петрова Светлана Андреевна
Смерть
1973