Петров Владимир Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Владимир Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1958

Сын: Петров Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Петрова Светлана Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Непомнящих Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Петрова Светлана Андреевна

Смерть
1973
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