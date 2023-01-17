Петля Константин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1993 и 1997
Жена: Петля Елена Викторовна
Рождение ребёнка
27.10.1997
Сын: Петля Максим Константинович
Мать ребёнка: Петля Елена Викторовна
Место жительства
С 1997
Рождение ребёнка
18.05.2001
Дочь: Петля Анастасия Константиновна
Мать ребёнка: Петля Елена Викторовна