Петля Константин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петля Константин Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1973

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1993 и 1997

Жена: Петля Елена Викторовна

Рождение ребёнка
27.10.1997

Сын: Петля Максим Константинович

Мать ребёнка: Петля Елена Викторовна

Место жительства
С 1997
Рождение ребёнка
18.05.2001

Дочь: Петля Анастасия Константиновна

Мать ребёнка: Петля Елена Викторовна

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