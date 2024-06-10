Сморыгина Наталия Маркелловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.07.1906 ст.
Дочь: (Сморыгина) Мария Петровна
Отец ребёнка: Сморыгин Пётр Васильевич
Новолокти, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно