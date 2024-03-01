Кузнецов Степан Максимович?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Кирил Степанович
Мать ребёнка: Кузнецова Параскева(Прасковья)?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Марфа Степанова
Мать ребёнка: Кузнецова Параскева(Прасковья)?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Николай Степанович
Мать ребёнка: Кузнецова Параскева(Прасковья)?
Смерть
Неизвестно