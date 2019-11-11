Карабатова (Дудорова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карабатова (Дудорова) Мария Ивановна

Место рождения

село Верх-Невинск

Дата рождения

11.11.1905

Дата смерти

09.03.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карабатов Сергей Александрович

Смерть
09.03.1976
Похороны
Неизвестно

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