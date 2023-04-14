Кушка (Кушко) Александр Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1961
Отец: Кушко Кузьма Устинович
Мать: Кушко Ульяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
20.06.1985
Дочь: Кушка Наталья Александровна
Мать ребёнка: Кушка Лариса
Рождение ребёнка
11.10.1989
Дочь: Кушка Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Кушка Лариса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кушка Лариса