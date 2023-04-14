Кушка (Кушко) Александр Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушка (Кушко) Александр Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЖД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1961

Отец: Кушко Кузьма Устинович

Мать: Кушко Ульяна Леонтьевна

Рождение ребёнка
20.06.1985

Дочь: Кушка Наталья Александровна

Мать ребёнка: Кушка Лариса

Рождение ребёнка
11.10.1989

Дочь: Кушка Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Кушка Лариса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кушка Лариса

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