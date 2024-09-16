Петрова Татьяна Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смерти06.01.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
1890-69=1821
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Николай Прокопьевич
Отец ребёнка: Петров Прокопий Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.01.1890
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
ГАСО 6-19-312 105об-106 №9 Челябинского уезда Таловской волости жена крестьянина Прокопия Семёнова Петрова Татьяна Поликарповна, 69 лет, от воспаления лёгких.