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Петрова Татьяна Поликарповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

06.01.1890

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1823 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

1890-69=1821
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Николай Прокопьевич

Отец ребёнка: Петров Прокопий Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Прокопий Семёнович

Смерть
06.01.1890
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
ГАСО 6-19-312 105об-106 №9 Челябинского уезда Таловской волости жена крестьянина Прокопия Семёнова Петрова Татьяна Поликарповна, 69 лет, от воспаления лёгких.

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