Брашкина (Демина) Анастасия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брашкина (Демина) Анастасия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1912

Дата смерти

18.07.1982

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1912

Отец: Демин Павел Игнатьевич

Мать: Демина Матрёна Яковлевна

Рождение ребёнка
18.05.1936

Дочь: Затолокина Валентина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.05.1939

Сын: Бражкин Юрий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Верхнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
18.07.1982
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