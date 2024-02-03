Тушева (Ковешникова) параскева лукина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Ковешников лука
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.04.1875
Отец ребёнка: Тушев иван прохорович
Рождение ребёнка
08.04.1877
Отец ребёнка: Тушев иван прохорович
Рождение ребёнка
19.11.1878
Отец ребёнка: Тушев иван прохорович