Тушева (Ковешникова) параскева лукина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушева (Ковешникова) параскева лукина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ковешников лука

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тушев иван прохорович

Рождение ребёнка
09.04.1875

Сын: Тушев василий иванович

Отец ребёнка: Тушев иван прохорович

Рождение ребёнка
08.04.1877

Сын: Тушев георгий иванович

Отец ребёнка: Тушев иван прохорович

Рождение ребёнка
19.11.1878

Сын: Тушев михаил иванович

Отец ребёнка: Тушев иван прохорович

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