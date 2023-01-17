Анисья Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1856
Дочь: Авдотья Михайловна
Отец ребёнка: Михайла Евдокимович
Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайла Евдокимович
Смерть
Неизвестно