Анисья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Вычислено 1856 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1856

Дочь: Авдотья Михайловна

Отец ребёнка: Михайла Евдокимович

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайла Евдокимович

Смерть
Неизвестно
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