Заколюкин Евгений Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1981
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1981
Отец: Заколюкин Николай Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.10.?
Сын: Игошев Заколюкин Даниил Евгеньевич
Мать ребёнка: Заколюкина Ирина Зинуровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.03.1981
Сын: Заколюкин Николай Евгеньевич
Мать ребёнка: Заколюкина Ирина Зинуровна