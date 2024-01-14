Морозова Федора Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Морозов Арсений
Отец ребёнка: Морозов Иван
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Морозов Иван
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Морозов Филипп
Отец ребёнка: Морозов Иван
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Морозов Иван
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Морозов Иван
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Морозов Фёдор
Отец ребёнка: Морозов Иван
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Морозов Александр
Отец ребёнка: Морозов Иван
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Морозов Михаил
Отец ребёнка: Морозов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морозов Иван
Смерть
Неизвестно