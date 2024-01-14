Морозова Федора Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Федора Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1852 г.р.

Дети

Около 1872 г.р.
Около 1872 г.р.
Около 1875 г.р.
Около 1882 г.р.
Около 1884 г.р.
Около 1888 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Морозов Арсений

Отец ребёнка: Морозов Иван

Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Морозов Иван

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Морозов Филипп

Отец ребёнка: Морозов Иван

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Морозов Иван

Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Морозов Иван

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Морозов Фёдор

Отец ребёнка: Морозов Иван

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Морозов Александр

Отец ребёнка: Морозов Иван

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Морозов Михаил

Отец ребёнка: Морозов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Иван

Смерть
Неизвестно
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