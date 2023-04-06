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Иванова Пелагея Дмитриевна

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Место рождения

Амельфино, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

20.09.1880 ст.

Дата смерти

1951

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1883 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1880 ст.

Отец: Дмитрий Яковлевич

Мать: Ефросиния Степановна

Амельфино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
27.01.1902 ст.

Муж: Иванов Григорий Иванович

Амельфино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
14.10.1906 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Григорий Иванович

Ситниково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
1951
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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