Иванова Пелагея Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения20.09.1880 ст.
Дата смерти1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1880 ст.
Отец: Дмитрий Яковлевич
Мать: Ефросиния Степановна
Бракосочетание
27.01.1902 ст.
Рождение ребёнка
14.10.1906 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Григорий Иванович
Ситниково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
1951
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область