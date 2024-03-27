(Минитарова) Сарбакай
Место рожденияБольшое Мереткозино Богородской волости Тетюшского уезда Казанской Губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Большое Мереткозино Богородской волости Тетюшского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
1925
Сын: Миннизянов Бадретдин Камарович
Отец ребёнка: Миннизянов Камартдин
Татарская АССР, Камско-Устинский р-н, с. Янасалы
Смерть
Неизвестно