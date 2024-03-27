(Минитарова) Сарбакай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Минитарова) Сарбакай

Место рождения

Большое Мереткозино Богородской волости Тетюшского уезда Казанской Губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Мереткозино Богородской волости Тетюшского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
1925

Сын: Миннизянов Бадретдин Камарович

Отец ребёнка: Миннизянов Камартдин

Татарская АССР, Камско-Устинский р-н, с. Янасалы
Смерть
Неизвестно
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