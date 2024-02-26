Мокина (Банникова) Елена Ивановна
Место рожденияроссия
Дата рождения22.05.1918
Дата смерти08.10.1988
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1918
россия
Рождение ребёнка
22.05.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мокин Борис Николаевич
Рождение ребёнка
28.01.1952
Сын: Мокин Михаил
Отец ребёнка: Мокин Борис Николаевич
Нижний Тагил
Рождение ребёнка
19.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мокин Борис Николаевич
Россия
Смерть
08.10.1988