Мокина (Банникова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокина (Банникова) Елена Ивановна

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Место рождения

россия

Дата рождения

22.05.1918

Дата смерти

08.10.1988

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1918

Отец: Банников Иван Григорьевич

Мать: Банникова Анна Николаевна

россия
Рождение ребёнка
22.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мокин Борис Николаевич

Рождение ребёнка
28.01.1952

Сын: Мокин Михаил

Отец ребёнка: Мокин Борис Николаевич

Нижний Тагил
Рождение ребёнка
19.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мокин Борис Николаевич

Россия
Смерть
08.10.1988
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