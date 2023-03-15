Копосова (Пойлова) Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1984
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
17.05.1925
Сын: Копосов Николай Александрович
Отец ребёнка: Копосов Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
19.01.1927
Дочь: Ручкина Валентина Александровна
Отец ребёнка: Копосов Александр Тимофеевич
Филиппово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1984