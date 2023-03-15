Копосова (Пойлова) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копосова (Пойлова) Елена Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Пойлов Пётр Филиппович

Мать: Пойлова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
17.05.1925

Сын: Копосов Николай Александрович

Отец ребёнка: Копосов Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
19.01.1927

Дочь: Ручкина Валентина Александровна

Отец ребёнка: Копосов Александр Тимофеевич

Филиппово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копосов Александр Тимофеевич

Смерть
1984
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