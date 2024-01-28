Улезьков Яков Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Улезьков Максим Никитич
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Метрические книги сл. Ширяевой (Всехсвятская церковь) | Л. 164
Бракосочетание
18.01.1902 ст.
Рождение ребёнка
01.06.1905 ст.
Дочь: (Улезькова) Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Улезькова (Ковалева) Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
01.12.1911 ст.
Дочь: (Улезькова) Варвара Яковлевна
Мать ребёнка: Улезькова (Ковалева) Пелагея Федоровна
Смерть
Неизвестно