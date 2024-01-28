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Улезьков Яков Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Улезьков Максим Никитич

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
Метрические книги сл. Ширяевой (Всехсвятская церковь) | Л. 164
Бракосочетание
18.01.1902 ст.

Жена: Улезькова (Ковалева) Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
01.06.1905 ст.

Дочь: (Улезькова) Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Улезькова (Ковалева) Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
01.12.1911 ст.

Дочь: (Улезькова) Варвара Яковлевна

Мать ребёнка: Улезькова (Ковалева) Пелагея Федоровна

Смерть
Неизвестно

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