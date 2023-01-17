Яргунина Маргарита Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яргунина Маргарита Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1948

Сын: Яковлев Олег Васильевич

Отец ребёнка: Яковлев Василий Лаврентьевич

П. Каракалпак
Рождение ребёнка
До 1948

Сын: Яковлев Радислав Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
После 1948

Сын: Яковлев Лев Васильевич

Отец ребёнка: Яковлев Василий Лаврентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Яковлев Василий Лаврентьевич

Смерть
1991
Москва, город федерального значения Москва
Похоронена сыном Радиславом Яковлевым Васильевичем
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