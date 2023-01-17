Яргунина Маргарита Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1948
Отец ребёнка: Яковлев Василий Лаврентьевич
П. Каракалпак
Рождение ребёнка
До 1948
Сын: Яковлев Радислав Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
После 1948
Отец ребёнка: Яковлев Василий Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Яковлев Василий Лаврентьевич
Смерть
1991
Москва, город федерального значения Москва
Похоронена сыном Радиславом Яковлевым Васильевичем