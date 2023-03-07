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Покрышкин Авраам (Абрам) Егоров

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Место рождения

Голодаевской

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Покрышкин Егор Ефимов

Мать: Покрышкина Екатерина Афанасьева

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Покрышкин Михайло (Михаил) Абрамов

Мать ребёнка: Покрышкина Степанида Феоктистова

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Покрышкин Агафон Абрамов

Мать ребёнка: Покрышкина Степанида Феоктистова

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Анна Абрамова

Мать ребёнка: Покрышкина Степанида Феоктистова

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Гликерья Абрамова

Мать ребёнка: Покрышкина Степанида Феоктистова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Покрышкина Степанида Феоктистова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1851
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