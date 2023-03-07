Покрышкин Авраам (Абрам) Егоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Покрышкин Михайло (Михаил) Абрамов
Мать ребёнка: Покрышкина Степанида Феоктистова
Рождение ребёнка
Около 1839
Мать ребёнка: Покрышкина Степанида Феоктистова
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Анна Абрамова
Мать ребёнка: Покрышкина Степанида Феоктистова
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Гликерья Абрамова
Мать ребёнка: Покрышкина Степанида Феоктистова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1851