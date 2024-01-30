Леонова (Бочкова) Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Леонов Никифор Сергеевич
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Леонов Никифор Сергеевич
Рождение ребёнка
09.03.1937
Сын: Леонов Виктор Никифорович
Отец ребёнка: Леонов Никифор Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно