Леонова (Бочкова) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонова (Бочкова) Татьяна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1937 г.р.

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Леонов Никифор Сергеевич

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Леонов Никифор Сергеевич

Рождение ребёнка
09.03.1937

Сын: Леонов Виктор Никифорович

Отец ребёнка: Леонов Никифор Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонов Никифор Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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