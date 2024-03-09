Дюг Михаил Алексеевич
Место рождениясело Слободка-Рихтецкая, Хмельницька область Ukraine
Дата рождения1912
Дата смерти21.07.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дюг (Каплина) Валентина Ивановна
Смерть
21.07.1986