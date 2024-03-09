Дюг Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюг Михаил Алексеевич

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Место рождения

село Слободка-Рихтецкая, Хмельницька область Ukraine

Дата рождения

1912

Дата смерти

21.07.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дюг (Каплина) Валентина Ивановна

Смерть
21.07.1986

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