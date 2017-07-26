Баженов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаженов Александр

Баженов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1954 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баженова Надежда Вениаминовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баженов Илья Александрович

Мать ребёнка: Баженова Надежда Вениаминовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баженов Максим Александрович

Мать ребёнка: Баженова Надежда Вениаминовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баженова Надежда Вениаминовна

Смерть
Неизвестно
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