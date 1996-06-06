Прохорова (Восторгова) Людмила Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1938
Дата смерти06.06.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1938
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.10.1961
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.06.1996
Похороны
После 06.06.1996