Прохорова (Восторгова) Людмила Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова (Восторгова) Людмила Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1938

Дата смерти

06.06.1996

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1938

Отец: Восторгов Дмитрий Павлович

Мать: Восторгова (Зайцева) Мария Петровна

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.10.1961

Сын: Шашков Олег Вячеславович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
06.06.1996
Похороны
После 06.06.1996

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