Тофан Галинаа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тофан Галинаа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1951 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тофан Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тофан Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тофан Николай Иванович

Подовинное, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область

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