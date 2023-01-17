Кочнов Егор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кочнов Николай
Мать: Кочнова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кочнова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочнова Лидия Егоровна
Мать ребёнка: Кочнова Евдокия Васильевна
Ефремовская, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно