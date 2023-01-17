Кочнов Егор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочнов Егор Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кочнов Николай

Мать: Кочнова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочнов Леонид Егорович

Мать ребёнка: Кочнова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочнова Лидия Егоровна

Мать ребёнка: Кочнова Евдокия Васильевна

Ефремовская, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочнова Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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