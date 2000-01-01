Ахметзянов Зинят
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1914
Дочь: Брен Фатима Зинятовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахметзянова Рахиля Зинятовна
Мать ребёнка: не указана
Уфа, республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахметзянова Рая Ахметзянова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахметзянова Асия Зинятовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно