Ахметзянов Зинят — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметзянов Зинят

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1914

Дочь: Брен Фатима Зинятовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахметзянова Рахиля Зинятовна

Мать ребёнка: не указана

Уфа, республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахметзянова Рая Ахметзянова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахметзянова Асия Зинятовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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