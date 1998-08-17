Соколов Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Иван Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1923

Дочь: Федорова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Соколова Анна Ивановна

д.Кашино Ярославская обл.Галический район
Рождение ребёнка
22.01.1931

Дочь: Соколова Алевтина Ивановна

Мать ребёнка: Соколова Анна Ивановна

РСФСР, Костромская обл, Ореховский район, селение Кашино, Кабановский С/с
Смерть
Неизвестно
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