Соколов Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1923
Дочь: Федорова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Соколова Анна Ивановна
д.Кашино Ярославская обл.Галический район
Рождение ребёнка
22.01.1931
Дочь: Соколова Алевтина Ивановна
Мать ребёнка: Соколова Анна Ивановна
РСФСР, Костромская обл, Ореховский район, селение Кашино, Кабановский С/с
Смерть
Неизвестно