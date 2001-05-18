Антонова Ангелина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова Ангелина Сергеевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

18.05.2001

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.2001

Отец: Антонов Сергей Евгеньевич

Мать: Антонова Наталия Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
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