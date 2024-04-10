Ермилов Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермилов Григорий Иванович

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Место рождения

Владимировка, Старо-Максимкинская волость, Чистопольский уезд

Дата рождения

27.01.1907

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1907

Отец: Иван ЕРМИЛОВъ

Мать: Андреева НЕОНИЛЛА ОБРАМОВА

Владимировка, Старо-Максимкинская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокимова Екатерина Кондратьевна

Владимировка, Старо-Максимкинская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
02.10.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокимова Екатерина Кондратьевна

Владимировка, Старо-Максимкинская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокимова Екатерина Кондратьевна

Владимировка, Старо-Максимкинская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
12.05.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокимова Екатерина Кондратьевна

Владимировка, Старо-Максимкинская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокимова Екатерина Кондратьевна

Владимировка, Старо-Максимкинская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокимова Екатерина Кондратьевна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокимова Екатерина Кондратьевна

Владимировка, Старо-Максимкинская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокимова Екатерина Кондратьевна

Илюткино, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1989
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