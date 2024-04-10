Ермилов Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения27.01.1907
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1907
Отец: Иван ЕРМИЛОВъ
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
02.10.1927
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
12.05.1932
Рождение ребёнка
26.08.1936
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1944
Илюткино, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1989