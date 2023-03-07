Козлов (Солодовников) Зоя Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов (Солодовников) Зоя Григорьевна

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

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Муж

Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Солодовников Григорий Фокеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов муж Зои

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов муж Зои

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов муж Зои

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов муж Зои

Смерть
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок
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