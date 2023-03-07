Козлов (Солодовников) Зоя Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1949
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: Солодовников Григорий Фокеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов муж Зои
Смерть
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок