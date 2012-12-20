Полотнов Даниил Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полотнов Даниил Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.2007

Дочь: Полотнова Руслана Данииловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
20.12.2012

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.07.2016

Сын: Полотнов Богдан Даниилович

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Рождение ребёнка
20.05.2019

Сын: Полотнов Мирон Даниилович

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