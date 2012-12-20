Полотнов Даниил Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.2007
Дочь: Полотнова Руслана Данииловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
20.12.2012
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.07.2016
Сын: Полотнов Богдан Даниилович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.05.2019
Сын: Полотнов Мирон Даниилович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности